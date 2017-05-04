

İştip “Gotse Delçev” Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bugün düzenlenecek “Türk Kültür Günü” kapsamında büyük Türk şairi Ahmed Yesevi’yi tanıtacak. Türkoloji Bölümü öğretim üyeleri, “Dünyanın değişik yerlerinde Ahmed Yesevi için 250’ye yakın faaliyet gerçekleştirildi. Biz de Bölüm olarak bu kutlamaya katılmak istedik” ifadelerini kullanırken, katılmak isteyenlere davette bulundu.

Program kapsamında bir panel düzenleneceği gibi müzik ve şiir dinletisi de gerçekleşecek. Ayrıca Ahmed Yesevi’nin şiirlerinin Makedoncaya çevirisi yarışmasında en iyi çeviriyi yapanlar da ödüllendirilecek.

Etkinlik, Gotse Delçev Üniversitrsi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kampüs 4’teki üniversite kütüphanesine saat 11.00’de başlayacak.