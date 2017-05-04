İştip “Gotse Delçev” Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bugün düzenlenecek “Türk Kültür Günü” kapsamında büyük Türk şairi Ahmed Yesevi’yi tanıtacak. Türkoloji Bölümü öğretim üyeleri, “Dünyanın değişik yerlerinde Ahmed Yesevi için 250’ye yakın faaliyet gerçekleştirildi. Biz de Bölüm olarak bu kutlamaya katılmak istedik” ifadelerini kullanırken, katılmak isteyenlere davette bulundu.
Program kapsamında bir panel düzenleneceği gibi müzik ve şiir dinletisi de gerçekleşecek. Ayrıca Ahmed Yesevi’nin şiirlerinin Makedoncaya çevirisi yarışmasında en iyi çeviriyi yapanlar da ödüllendirilecek.
Etkinlik, Gotse Delçev Üniversitrsi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kampüs 4’teki üniversite kütüphanesine saat 11.00’de başlayacak.
Kocacık "Necati Zekeriya" İlkokulu Öğrencilerinden...
İştip Türkoloji Bölümünde “Türk Kültür...
Tahsin İbrahim: 'ADEKSAM Türk Çocuklara Ocağını...
“Gotse Delçev” Üniversitesi Öğrencileri...
Gostivarlı Lise Öğrencileri Uluslararası...
Vizyon Üniversitesi Öğrencileri Manisa’daki...
Ensar Derneği “Kadın ve Ailenin Önemi”...
'Yosip Broz Tito' Lisesi Yarın Kapılarını...
Yorumlar