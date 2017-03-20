



Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Piştar Lutfiu bugün İslam Bilimleri Fakültesi'nde 2017/2018 akademik yılı itibariyle lisans üstü programın başlatılması kararnamesini imzaladı. İlgilenen adaylar artık bu fakültede yüksek lisanslarını yapabilecek.

Bu vesileyle Eğitim ve Bilim Bakanı Piştar Lutfiu ve beraberindeki heyet bugün İslam Bilimleri Fakültesi yöneticileri ile resmi görüşme gerçekleştirdi. Eğitim ve Bilim Bakanlığı heyeti, İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi ile İslam Bilimleri Fakültesi Dekanı Faredin Ebibi tarafından karşılandı.

Eğitim Bakanı Lutfiu, Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından imzalanan 2017/2018 akademik yılı itibariyle İslam Bilimleri Fakültesi'nde lisans üstü programın başlatılması kararnamesi için İslam Birliği Başkanı Recepi ve Fakülte Dekanı Ebibi'yi tebrik etti. Eğitim ve Bilim Bakanlığı bu kararnameyle birlikte İslam Bilimleri Fakültesine eğitim ve bilim alanında faaliyet göstermesi için 4 Milyon denar değerinde maddi destekte bulunacak.



Görüşmede ayrıca fakültenin kalite açısından geliştirilmesi ve kadronun yetiştirilmesi konusunda çıkan sorunlar masaya yatırılırken bu sorunların nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da fikir alış verişinde bulunuldu.

İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, verdikleri destekten dolayı Eğitim ve Bilim Bakanı Piştar Lutfiu'ya teşekkürlerini iletti.