2016-2017 eğitim yılının sona ermesi vesilesiyle İsa Bey Medresesinde diploma dağıtım töreni yapıldı.

Bu yıl medreseyi bitiren 178 öğrenci için düzenlenen törende, İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, müftüler, medrese yönetimi ve İslam Bilimleri Fakültesi yetkilileri katıldı.



Burada yapılan konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Bugüne kadar İsa Bey Medresesinden 2678 öğrenci mezun oldu.

