



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği tarafından Uluslararası İmam Hatip Liseleri Ve İlahiyat Fakülteleri ‎2017-2018 dönemi için Uluslararası Öğrenci Başvuruları duyurusu yapıldı. Başvurular 15 Nisana kadar yapılabilecek.

Duyuruda, "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliğinde, Türkiye'de uluslararası İmam-Hatip Liselerine ve İlahiyat Fakültelerine ‎2017-2018 eğitim-öğretim döneminde yurtdışından uluslararası öğrenci kabul edilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen uluslararası öğrencilerin başvurularını 15 Nisan 2017 tarihine kadar https://www.diyanet.org.tr adresinden "online" yapmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Başvuru ve eğitim şartlarına ilişkin gerekli tüm açıklamalar keza yukarıda kayıtlı internet adresinde yer almaktadır.