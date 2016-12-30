



Yaklaşık 188 bini ilkokul ve 80 bini lise olmak üzere Makedonya'da toplam 270 bin öğrenci için yarından itibaren kış tatili başlıyor. Bugün birinci dönemin son dersi tutulurken, kış tatili ise 17 gün sürecek. Öğrenciler 18 Ocak 2017 tarihinde ders sıralarına geri dönecek.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bir eğitim yılı 180 iş gününden oluştuğu fakat bu yıl resmi tatillerin iş günlerine denk gelmesi nedeniyle kış tatilinin günlerinin azaltıldığı ifade edildi.