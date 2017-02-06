



Avrupa Birliği'nin eğitim programı olan 'Erasmus+' için Makedonya'da 2 Şubat tarihine kadar süren ilk çağrıda Ulusal Avrupa Eğitim Program Ajansına toplam 223 kişi başvurdu. Geçen yıla kıyasen başvurularda yüzde 29,5 oranında artış olduğu ifade edildi.

'Erasmus+' programı birinci çağrı için toplam 3,15 Milyon Euro destek öngörüyor. Başvuru sonuçları ise Nisan ayının sonuna kadar yayınlanacak.

Düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, başvuruların değerlendirildiğini ifade eden Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Spiro Ristovaski sonuçların Ulusal Avrupa Eğitim Program Ajansı'nın resmi internet sitesinde yayınlanacağını belirtti. Ristovski projeler arasında yüksek öğrenim, lise ve ilkokul düzeyinde çalışmalar da yer aldığını belirti.

Ajans Müdürü Darko Dimitrov, yıl içerisinde iki çağrı daha olacağını, başvuruların ise birinin 26 Nisana kadar diğerinin 4 Ekime kadar yapılabileceğini belirtti. Ristovski ve Dimitrov, tüm adaylara kaliteli projelerle başvurmaları çağrısında bulundu.