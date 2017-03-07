



Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim, Uluslararası Vizyon Üniversitesine ziayret gerçekleştirdi.

Balkanlarda tek Türkçe yüksek öğrenim imkanı sunan bu üniversitenin geçenlerde Türkiye Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından tanınması sebebiyle Belediye Başkanı İbraim, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Fadıl Hoca'yı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim ile Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Fadıl Hoca arasında gerçekleşen görüşmede iki kurum arasında işbirliğine ivme kazandırılması konusu da masaya yatırıldı.



Ariyan İbraim ziyareti ile ilgili yaptığı açıklımda, "Güzel Türkçemizi ayakta tutan ve gençlerimizi yüksek öğrenime kadar taşıyan tüm makamlarımızın yanındayız. Balkanlarda yüksek öğrenimi Türkçe görmek bir zamanlar hepimizi hayaliydi. Fakat bugün buna şahit oluyoruz. Uluslararası Vizyon Üniversitesinin tüm kadrosu ve öğrencilerine başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim, ayrıca Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Fadıl Hoca'ya plaket takdim etti.