



Başkent Üsküp'te bugün ülkede okul öncesi eğitimdeki son durumun masaya yatırıldığı bir konferans düzenlendi. Avrupa Birliği'nin Üsküp Büyükelçiliği'nde düzenlenen 'Okul öncesi eğitimde son durum ve yeni eğitim stratejisi' isimli konferansa Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı İbrahim İbrahimi, Eğitim ve Bilim Bakanı Piştar Lutfiu ve yurt dışından uzmanlar katıldı.

Konferansta okul öncesi eğitimin önemi, yeni eğitim stratejisinde önceliğin verilmesi gereken alanlar, eğitimdeki son durum gibi konular tartışıldı.

Konferansta konuşan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı İbrahim İbrahimi, okul öncesinde alacakları kaliteli eğitimin, yetişme çağındaki minik çocukların özgüvenlerinin, sorunları çözmekteki becerilerinin ve çevrelerindeki insanlarla iletişim kurma kapasitelerinin gelişmesinde büyük rol oynadığını ifade etti.

Konuşmasında İbrahimi, "Son dönemde çocuk bakımı ve okul öncesi eğitimlerine yönelik bir çok kurum açmaya özen gösterdik. İşsizliğin azalmasıyla, yuvalara duyulan ihtiyaç da arttı. Özellikle her iki velinin çalıştığı aileler çocuklarını yuvaya götürme ihtiyacı duyuyor. Geçtiğimiz yıllardaki ihmaller nedeniyle bugün yuvalardaki kapasite sınırlı sayıdadır. Özellikle bu alanda 90'lı ve 2000'li yılların başında bir durgunluk yaşandı. 2006 yılına kadar ülkedeki neredeyse tüm okul öncesi eğitim kurumları eski Yugoslavya döneminde inşa edilmişti." sözlerini ifade etti.

Makedonya hükümetinin okul öncesi eğitim alanına daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini kaydeden Bakan İbrahimi, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kendilerinin daha kaliteli okul öncesi eğitim için gerekli reformları yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Konferansta konuşan Eğitim ve Bilim Bakanı Piştar Lutfiu, okul öncesi eğitimdeki şartların ve kalitenin geliştirilmesi için daha fazla çaba sarf edeceklerini belirtti.