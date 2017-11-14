

Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesi Ekonomi Fakültesinde bugün diploma dağıtım töreni gerçekleşti. Türk öğrenci Günter Mercan, en yüksek not ortalamasıyla neslin en başarılı öğrencisi olarak diplomasını aldı.

Günter Mercan geçtiğimiz yıllarda da akademik yılını 10.00 not ortalamasıyla tamamlayarak iki kez ödül almayı da başarmıştı.



Gerçekleşen törende Günter Mercan'a diplomasını Ekonomi Fakültesi Dekanı Lubomir Drakulevski takdim etti.

Günter Mercan, Yeni Balkan’da ekonomi alanında köşe yazarlığı da yapmaktadır. Mercan, Ekay Vakfı ve MATTO'nun burslu öğrencisiydi.