



Doğu Makedonya bölgesinde bulunan ve yaklaşık bin kişilik bir nüfusu olan Crnik köyü Türklerin yaşadığı bölgelerden biridir. Crnik nüfusunun yüzde 60'ını Türkler oluşturmaktadır. Köyde uzun yıllar Türkçe dersi seçmeli olarak öğrencilere sunuluyordu. Fakat alınan bilgiye göre son yaklaşık üç-dört yıldır Türkçe dersinin seçmeli dersler listesinden kaldırıldığı öğrenildi.

Bu konu üzerine gazetemize ulaşarak açıklamalarda bulunan Crnikli fakat eğitim için Üsküp'te bulunan Emrah Grutkov, Crnik'teki "Vanço Kitanov" İlköğretim Okulunda Türkçe dersinin üç-dört yıldır kaldırıldığını ifade ederken dersin neden kaldırıldığı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmediğini de dile getirdi.

Grutkov yaptığı açıklamada, "Köydeki ilkokulda birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar 50 kadar öğrenci eğitim görmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu Türkçe ders görmedikleri için üzgünler. Aralarından konuştuklarım Türkçe dersinin bir an önce geri getirilmesini istediklerini belirttiler." dedi.

"Amacım Vatandaşların Türkçeyle Yeniden Buluşmalarını Sağlamak"

Grutkov, Crnik'te Türk halkının neredeyse yarısının Türkçeyi bilmediğini açıklarken, Türkçe eğitimin bu bölgede ne denli olduğunun da altını çizdi.



Açıklamasının devamında Emrah Grutkov, "Tsirnik'te yaşayan Türk halkının neredeyse yarısı Türkçe bilmiyor veya az biliyor. Oysa ki dil bir milletin en önemli değerlerinden biridir. Aynı zamanda daha yaşlı kesimde de Türkçeyi öğrenme veya geliştirme isteği var, bu da özel derslerin gerekliliğini gösteriyor. Türk siyasetçilerin büyük bir çoğunluğu bu durumdan haberdardır ancak bu konu yeterince ilgi görmedi. Crnik'teki köy halkından ve öğrencilerden imza topladık ve Eğitim Bakanlığı'na gönderdik ama maalesef bundan da sonuç alamadık. Benim amacım Makedonya’daki Türk siyasetçilerin veya elinde imkan olan herhangi bir Türk'ün bu konuyla ilgilenmelerini sağlamak, Crnik'teki Türk öğrencilerin ve oradaki halkın Türkçeyle tekrar buluşmalarını sağlamaktır. Problem uzadıkça Crnik köyündeki Türkçe yok olma tehlikesiyle baş başa bırakılıyor." şeklinde açıklama yaptı.