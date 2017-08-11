İştip Gotse Delçev Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, üniversite başvuruları iki dönemde gerçekleşeceğini duyurdu. Birinci başvuru tarihi 14 Ağustos’ta başlayıp 16 Ağustos’ta sona erecek. İkinci başvurular ise 24-25 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek.
Öğrenciler, Gotse Delçev Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Grubu ile Türkçeden Makedoncaya ve Makedoncadan Türkçeye Çevirmen Grubuna kayıt yaptırabilecek.
2017-2018 eğitim yılı için Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 35 devamlı ve 10 devamsız öğrenci için kontenjan ayrılmış durumda.
Başvurular hakkında buraya tıklayarak veya 032 550 840 no’lu telefonu arayarak bilgi edinebilirsiniz.
Gotse Delçev Üniversitesi Türkoloji Bölümü...
Struga’daki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda...
T.C. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Vizyon Üniversitesi...
Türkçe Yeterlilik Sınavı İçin Başvurular...
Türkiye Stajlarında İkinci Dönem Başladı
Kahveci: “Görevimden Alnı Açık ve Gururlu...
“Bleta” Yuvası Müfettişlerce Denetlendi
Vizyon Üniversitesinden Sakarya Üniversitesine...
Yorumlar