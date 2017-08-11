İştip Gotse Delçev Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, üniversite başvuruları iki dönemde gerçekleşeceğini duyurdu. Birinci başvuru tarihi 14 Ağustos’ta başlayıp 16 Ağustos’ta sona erecek. İkinci başvurular ise 24-25 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek.

Öğrenciler, Gotse Delçev Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Grubu ile Türkçeden Makedoncaya ve Makedoncadan Türkçeye Çevirmen Grubuna kayıt yaptırabilecek.

2017-2018 eğitim yılı için Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 35 devamlı ve 10 devamsız öğrenci için kontenjan ayrılmış durumda.