



“Gotse Delçev” üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde, çeviri sınıfında okuyan öğrencilere Dr. Mariya Leontik ve Doç. Dr. Aktan Ago’nun katılımıyla çeviri ve yorumlama hakkında ders verildi.

UNESCO’nun 2016-2017 yılını Ahmed Yesevi yılı olarak belirlemesi ve bu konuda dünya genelinde 250’den fazla programın düzenlenmesi vesilesiyle, öğrenciler ünlü şair Ahmed Yesevi’nin çevirilerini yaptı. Dr. Leontik ve Doç. Dr. Ago, etkinliğin geleneksel hale gelmesi temennilerini paylaştı.

En iyi çevirinin 4 Mayıs’ta üniversitede yapılacak olan Türk Kültürü Gününde “Kuğu çeviri” ödülünü alması bekleniyor.