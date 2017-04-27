Makedonya’daki başarılı faaliyetleriyle adından söz ettiren Uluslararası Vizyon üniversitesi, Gostivar Belediye Lisesi, Sağlık Lisesi ve İktisat Lisesi dördüncü sınıf öğrencilerini ağırladı.
Uluslararası VİZYON Üniversitesini ziyaret edip, üniversitenin çalışmaları, faaliyetleri, öğrencilere yönelik imkanları ve öğrenci bursları konusunda üniversite yetkilileri tarafından bilgilendirildiler. Öğrenciler tarafından sorulan soruları, üniversite yetkilileri cevaplandırdı.
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