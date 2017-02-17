Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Makedonya'da Türkçe eğitimin yapıldığı ilkokul, ortaokul, lise, dernek, külliye vb. kurumlara kitap yardımında bulunmaya devam ediyor.

Makedonya’nın Gostivar şehrinde Lise 1’den 4. sınıfa kadar, 300’ye yakın Türk öğrencisi ile eğitim ve öğretim çalışmalarını Türkçe sürdüren Gostivar Meslek Sağlık Lisesi’ne 100 Temel Eser dâhil olmak üzere, çeşitli edebî türlerde yayınlanan kitaplar hediye edildi.

T.C. Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Tamer Sevim ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, süreç içerisindeki yardımseverlik ve misafirperverliklerinden dolayı Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Müdür Yardımcısı Daut Bayrami ve kıymetli öğretmenlerine teşekkür edildi.