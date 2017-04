“Meslek seçimi, bireyin hayatı boyunca yapacağı en önemli tercihlerden biridir” diyerek söze başlayan üniversite son sınıf öğrencisi Figen İbraim, bildiği yolda emin adımlarla yürüyor. Birçok gencin geleceği için örnek bir kişi olacak olan Figen İbraim, olgun düşünceleriyle hedef zirvesine doğru ilerliyor.

Birçok gencimiz gibi büyük bir farkındalıkla üniversite seçimi yapan ve seçtiği bölümün kendi istikbalinde büyük rol oynayacağının farkında olan Figen İbraim, Hukuk Bölümünü bitirmeye gün sayıyor.

“Ben Figen İbraim. 1993 yılında Debre’de doğdum. Makedonya’nın tek Türk belediyesi olan Merkez Jupa’da ailemle birlikte yaşıyorum. İlkokul ve lise eğitimimi Merkez Jupa’da tamamladım, eğitim hayatımda hep başarılı bir öğrenci oldum. Şimdi ise Aziz Kliment Ohridski Üniversitesinde Hukuk Bölümü son sınıf öğrencisiyim” diye kendini tanıtan Figen, akabinde şu konuşmalara yer verdi:

“Meslek seçimi, bireyin hayatı boyunca yapacağı en önemli tercihlerden biridir. Kişi bu seçimi yaparken gelecekte kendisine hangi olanakları sağlayacağınıda öngörmeye çalışıyor. Hukuk bölümünde başarılı olmanız sizin siyasi, kültürel, düşünsel anlamda yapınızın bölümün uygun olmasıyla ilgili. Hukuk okumak size, meselelere farklı bir bakış açısıyla hatta birçok alanda çalışma şansınız var. Siyasi alanda faaliyet gösterebilirsiniz, serbest avukatlık yapabilirsiniz. İktisat veya İşletme Fakültesi mezunlarının çalıştığı alanların çoğunda da çalışabilirsiniz” dedi.





Ülkemde adalet savunucusu olmak en büyük temennim

Figen, konuşmasının devamında, “Hayata tek yönlü bakmadığım için ve kendimi birçok alanda geliştirmek istediğim için ikinci sınıftayken çalışmaya başladım. Bölgemizde bulunan Türkçe yayın yapan yerel televizyonda montaj ve grafik bölümünde çalışıyorum. İki işi bir arada yapmış olmama rağmen eğitim sürecim başarılı geçti fakat ülkemizde her Türk gencin yaşadığı sorunları yaşadım, özellikle anadilinde eğitim alamamak zor, fakat bu yolda gereken çabayı ve gayreti gösterip hedeflerime adım adım yaklaştım” derken, duygularını şu şekilde anlatıyor: “Şu anda duygularımı ve hissettiklerimi ifade etmek ne kadar zor olsa da, okulun son döneminde olduğum için beni tatlı bir telaş kaplamış durumda. Ülkemde en iyi şekilde adalet savunucusu olmak, bitirmiş olduğum bölümün hakkını vermek ve bu bölümle ilgili ileride kendimi daha da geliştirmek en büyük temennim” dedi.

Hayatınızda her zaman yapmak istediklerinizi yapın

“Bence seçmeyi düşündüğünüz bölümde mutlaka kendi kişiliğinizden bir parça görmelisiniz” diye genç arkadaşlarına tavsiyede bulunan Figen, “Çünkü dört yıllık üniversite hayatınız, mezun olduktan sonra geleceğiniz yerler ve hayatınızın idamesi. Adalet, “adil olmak”, “hakkaniyet” gibi hayatımızı derinden etkileyebilecek, dünyayı güzelleştirebilecek kelimeler “hukuk” kelimesi olmadan karşılanamayacak kelimelerdir. Hayatta her şeyi iyi yapan değerlerin başında adaletin geldiğine inanan, adil olmayan bir sistem içinde olduğunu düşünüp bunu değiştirme gücünü kendinde gören kişilerin tercih edebileceği en doğru bölüm hukuktur. Siz de böyle düşünenlerdenseniz hukuk tam size göredir.

Bundan sonraki hedefim ise uluslararası hukuk dalında masterimi yurt dışında yapmak ve kendimi olabildiğince bu dalda geliştirip iyi yerlere gelebilmektir” sözlerini dile getirdi.

“Hayatınızda her zaman yapmak istediklerinizi yapın, hangi meslek kalbinizde varsa onu mutlaka okuyun” diyen Figen İbraim, “Bu yolda devam etmemi ve başarılı bir şekilde bitirmemi sağlayan, her zaman ve her kararımın arkasında duran, adalet ve alçakgönüllülük duygusunu bana aşılayan canım aileme de sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim” sözleriyle konuşmasını noktaladı.