



Ensar Erkek Üniversite Öğrenci Yurdu 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine de konferans, kurs, gezi ve spor aktivitelerine devam edecektir. 14 Şubat akşamı Kalkandelen Devlet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Mehmet Gedizli hocanın “21. Yüzyılda Bilimsel Düşünce” konulu konferans düzenlendi.

Hoca 19., 20. ve 21. y.y’da Türklerin ve İslam aleminin bilime olan katkıları, Osmanlı İmparatorluğunun çöküş nedenleri, Müslümanların 21. yüzyıla bilimsel ve teknolojik olarak hazır olamamaları Kur’an-ı Kerimde ilk ayetin “Oku” ile başlamasına rağmen batılı dünyası bizden daha fazla okuyup ve çalıştığını belirtti. Bilimde ve teknolojide İslam alemi öncü olması gerektiğini kaydeden Gedizli, maalesef hep arkadan takip ettiğimizi, bunun için alanımızda en iyisi olmamız gerektiğini talebelere iletti.

Konferansın sonunda yurt idarecileri ve öğrenciler hocaya teşekkür etti. Konferans hatıra fotoğrafıyla son buldu.