Ensar Derneği, 26 Nisan tarihinde Bushi Otel’de “Kadın ve Ailenin Önemi” konulu bir konferans gerçekleştirecek.
Kadınlara yönelik olan ve Zehra Türkmen’in konuşacağı konferans saat 20.00’de başlayacak.
Ensar Derneği “Kadın ve Ailenin Önemi”...
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