Kış şartları nedeniyle uzatılan tatilin ardından birkaç günlüğüne ertelenen ekstern sınav, bugünden itibaren başlıyor.

18 bin 600 lise son sınıf öğrencisinin gireceği sınav, 3 Şubat’a kadar devam edecek.

Öğrenciler, sınava girecekleri tarih hakkında bir hafta öncesinden bilgilendirilirken, sınava tabi tutulacakları dersler Cuma günü yayınlandı.

Devlet Seçim Merkezi, ilk sınav sonuçlarının 7 Şubat’ta açıklanacağını duyurdu.