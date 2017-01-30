Kış şartları nedeniyle uzatılan tatilin ardından birkaç günlüğüne ertelenen ekstern sınav, bugünden itibaren başlıyor.
18 bin 600 lise son sınıf öğrencisinin gireceği sınav, 3 Şubat’a kadar devam edecek.
Öğrenciler, sınava girecekleri tarih hakkında bir hafta öncesinden bilgilendirilirken, sınava tabi tutulacakları dersler Cuma günü yayınlandı.
Devlet Seçim Merkezi, ilk sınav sonuçlarının 7 Şubat’ta açıklanacağını duyurdu.
Ekstern Sınava 18 bin 600 Öğrenci Girecek
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