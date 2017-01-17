Soğuk hava ve grip nedeniyle kış tatilinin 23 Ocak’a kadar uzatılmasının ardından Eğitim ve Bilim Bakanlığı ekstern sınav hakkında bir yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, kış tatilinin uzamasıyla birlikte lise son sınıflarda okuyan öğrencilerin sınav tarihleri 30 Ocak ile 3 Şubat’a ertelendi.

Açıklamada, “2016-2017 eğitim yılının kış tatilinin uzatılması ve ikinci yarıyılın 23 Ocak’ta başlayacak olması nedeniyle, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Devlet Sınav Merkezi olarak lise son sınıf öğrencilerini, sınavların 30 Ocak 2017 ile 3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacağı hakkında bilgilendiriyoruz” denildi.

Devlet Sınav Merkezinin verdiği bilgilere göre bu sınava 18 bin 600 lise son sınıf öğrencisi girecek. Öğrenciler sınavdan bir hafta önce hangi gün sınava gireceklerini,üç gün öncesinde ise hangi dersten bilgilerinin sınanacağını öğrenecek. İlk sınav sonuçları 7 Şubat’ta açıklanacak.