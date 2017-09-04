Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Renata Trenevska Deskoska, eğitim yılının başlangıcı nedeniyle öğrencilere mesaj gönderdi. Yayınladığı mektupta Bakan Deskoska, ayrıca öğrencilere başarılar diledi.

Bakan Deskoska’nın mektubunda, “Hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor, gizemli ve heyecanlı. Sihirli harfler ve numaralar dünyasına giriyorsunuz, yeni bilgiler ve yeni dostluklar dünyasına. Okumanın gizemini gün yüzüne çıkaracağınız o günlerde okulun aslında sihirli bir oyun alanı olduğunun farkına varacaksınız. Geçeceğiniz her basamakla birlikte yeni şeyler öğrenip başarılara bir adım daha yaklaşacaksınız” ifadeleri yer alıyor.

Bakan Deskoska ayrıca mektubunda öğrencilere hatırlatma yaparak eğitimin uzun bir yolculuk olduğunu bir yarış olmadığının altını çizdi.

Mektupta ayrıca “Kitapları dost edinin, onlardaki o gizemi çözün. Yeni bilgilere ve değerlere açık olun. Bu uzun yolculukta, dostluğun, arkadaşlığın, dayanışmanın, sorumluluğun ve daha iyi bir dün ya inşa etmenin önemini hiçbir zaman unutmayın” ifade ediliyor.

Deskoska, öğretmenlik mesleğinin dünyanın en önemli mesleği olduğunu da vurguladı.