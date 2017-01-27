Devlet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Makedonya Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan İlyas bugün Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşaviri Tamer Sevim ile görüşme gerçekleştiği ifade edildi. Görüşme hakında şu bilgiler paylaşıldı:

"Makedonya Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan Ilyas bugün Türkiye Cumhiyeti Eğitim Müşaviri Tamer Sevim ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme esnasında yapılabilecek ortak çalışmalar ile işbirliklerinin yanında, Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki yükseköğretim diplomaları denkliği anlaşmasının T.C. tarafından iptal edilmesi konusunun ele alınmıştır.

Konu ile ilgili ayrıntılı bigiler sunan Eğitim Müşaviri, iki ülke arasında konu ile ilgili paralel iki anlaşma olmasından ötürü birinin iptal edildiğinin ve bundan sonra ikisinden daha şeffaf ve detaylı anlaşma olarak olduğu tespit edilmiş olan, 36 ülke tarafından imzalanmış ve imzalayan ülkeler arasında Makedonya ve Türkiye'nin de bulunduğu Diplomalarin Tanınmasi ve Denkliğine Ilişkin Lisbon Anlaşması'nın geçerli olacağının, iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğinin sorunsuz devam edeceğinin ve durumdam hiçbir öğrencinin mağdur olmayacağını bildirdi.

Alınan bilgiler doğrultusunda, sanal ortamdaki bilgi kirliliğini engellemek ve konuyla ilgili öğrencileri bilgilendirmek amacıyla bu bilgileri kamuoyu ile paylaşır, saygılar sunarız".