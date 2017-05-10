



Kalkandelen'in Türkçe eğitim veren en eski okulu olan 'İstikbal' İlköğretim Okulunda geçtiğimiz günlerde Cengiz Destan okulun Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu vesileyle kendisi ile söyleşi gerçekleştirdik.

Cengiz Destan görevi, okuldaki Türkçe eğitimin durumu, öğrenci sayısı ve bir çok konuda kendisine ilettiğimiz soruları yanıtladı.

26 yaşında bu göreve geldiniz. Genç olmanız sizi, yeni görevinizde zorlayacağını düşünüyor musunuz?

"26 yaşında olmama rağmen, belki bazıları tarafından zorlu bir yük olarak gözükmekte fakat 10 yıla aşkın dernekçilikle, Kalkandelen'le, eğitim sorunlarıyla ilgilenerek tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Ayrıca eğitimci bir aileden gelmem ve Kalkandelen Türklerini yakından tanımam bu görevin beni zorlamayacak gibi görüyorum. Zaten şu anda ders veren öğretmenlerin çoğu benim öğretmenlerim. İlişkimiz çok iyi. Yeni gelen öğretmenler de tanıdığım kişiler."

Eski öğretmenlerin emekliye ayrılıp yerlerine yeni ve genç öğretmenlerin gelmesi sizce eğitimi nasıl etki edecek?

"2017 yılı Kalkandelen 'İstikbal' İlkokulunda Türkçe eğitim gören öğrenciler için şanslı bir yıl. Benim Müdür Yardımcılığı görevin gelmemle beraber dört yeni öğretmenimiz de göreve başladı. Bazı öğretmenler emekliye ayrıldı. Yerine gelen yeni öğretmenlerimizin hepsi üniversite mezunu ve bölümlerinin uzmanları. Eski öğretmenlerin tecrübeleri, bize öğrettikleri o sistemi yakından biliyoruz. Fakat yeni öğretmenlerin gelmesi öğrencilerde pozitif bir hava oluşturuyor. En azından öğretmenler ile öğrencilerin arasındaki yaş farkı daha düşük. Daha fazla anlaşabiliyor ve uyum sağlayabiliyorlar. Mesela bir öğretmenin sosyal medyada takıldığı bölümlerde aynı zamanda bir öğrenci da takılabiliyor. Özellikle bizim hedefimiz bu 2017/2018 okuma yılında teknolojiyle daha fazla iç içe eğitimin olması. Hedeflerimizden birisi de eğitim kalitesini yükseltmek, teknolojiyi daha fazla kullanmak."

Okuldaki Türkçe eğitimin daha iyi şartlarda yapılması için hedefleriniz arasında neler var?

"Okulda maalesef yeterince şartlar yok. İkinci bir hedefimiz de Türkiye ile biraz daha fazla özellikle Milli Eğitim bakanlığına bağlı okullarla, belediye okullarıyla irtibata geçip en başta bir kardeş okul protokolü imzalamak. Öğrenciler maalesef haritaları, atlasları Makedonca kullanıyor. En azından Türkçe haritaların gelmesi daha bir hoş olur. Biyoloji dersinde canlılarla ilgili kullanılan maketlerin Türkçe olması çok daha hoş olur. Hedefimiz ilkönce Türkiye'den bir kardeş okul bulmak ondan sonra da işbirliğimizi arttırmak, kardeş okullarımızla birlikte geziler düzenlemek."

Son yıllarda İstikbal İlkokulundaki öğrenci sayısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Dün yeni okuma yılı için kayıtlar başladı. Dün başlamasına rağmen 7 ebeveyn çocuklarını birinci sınıfa kaydetti. Bu güzel bir şeye benziyor çünkü her yıl Eylül ayının ortasına kadar kayıtlar devam ediyor. Bazı veliler kayıt işlemini son günlere bırakıyor. Henüz birinci günde 7 öğrencimizin olması gelecek eğitim yılının parlak olacağını gösteriyor. Hatırlanacağı üzere 2005 yılında okulumuza kayıt yapan öğrencilerin sayısı 6'ydı. Bu yıl ise daha ilk kayıt gününden 7 öğrencimizin olması sevindirici. Türkiye'den özellikle TİKA'dan gelen burs ve servis gibi desteklerin de öğrenci sayısının artmasında ne kadar yararlı olduğunu gösteriyor."

İstikbal İlkokulunda kaç Türk öğrenci eğitim görüyor ve ne tür sorunlarla karşılaşıyor?

"İstikbal İlkokulunda toplam bin 34 öğrenci Arnavutça, 8 öğrenci Makedonca ve 171 öğrenci Türkçe eğitim görmektedir. Tabii ki öğrenci sayısının artması sevindirici bir şey ama maalesef bu sefer kitap sorunuyla karşılaşıyoruz. Dokuzuncu sınıfta 9 öğrenci eğitim görürken, sekizinci sınıfta ise 19 öğrenci eğitim görüyor. Bu 9 öğrenci alt sınıfa kitaplarını vermesi gerekiyor, alt sınıftan 10 kişi de kitapsız kalıyor otomatik olarak. Bu sorunumuz vardı velilerden de şikayet aldığımız. Fakat Eğitim ve Bilim Bakanlığı'ndan da sağ olsunlar ilgileniyorlar. Kitap Siparişi için özel bir bölüm açıldı ve kitap siparişlerimizi de vereceğiz."

İstikbal İlkokulu öğrencileri ders dışı etkinliklerde aktif mi?

"23 Nisan şenlikleri Kalkandelen'de merkezi tören olarak kullanılıyor ve İstikbal İlkokulu bu etkinliğin ev sahipliğini yapıyor. Öğrenciler ayrıca 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlamaları da yapıyor. Aynı öyle Yeni Hayat Derneğinin folklor ekibine katılıyor ve Türkiye'de çeşitli etkinliklere katılıyorlar."

Son yıllarda Kalkandelen'de yaşayan Türkler arasında eğitimden kültüre bir çok alanda hareketliliğin yaşanmasını neye bağlıyorsunuz?

"Tüm bu çalışmalar Kalkandelen'deki Türklerin çalıştığını, gençlerin aktif olduğunu, Türklük bağının yine güçlenmeye başladığının göstergesidir. 10-15 yıl önce bu kadar güçlü ve çalışkan Türkler yoktu diyebilirim. Bizim bu kadar özgüvenli olmamızın nedeni Türkiye'dir. Türkiye'mizin bizi burada yalnız bırakmaması, bizimle ilgilenmesi, arkamızda durması, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, YTB gibi kuruluşların çalışmalarımızı ve projelerimizi desteklemesi bizim burada daha özgüvenli olmamızı sağlıyor. 26 yaşında bu göreve gelebiliyorsam bu Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyledir."



Cengiz Destan Kimdir?

Cengiz Destan, 1991 yılında Kalkandelen'de doğdu. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar "Migeni" İlkokulunda, sekizinci sınıfa kadar ise "İstikbal" ilkokulunda eğitim gördü. Ardından "Nikola Şteyn" Tıp Meslek lisesinden mezun olan Destan, Güneydoğu Avrupa Üniversitesi İşletme Enformatiği bölümüne kayıt yaptı ve bu bölümden mezun oldu. Üniversiteden mezun olur olmaz, Kalkandelen'de faaliyet gösteren Kalkan Derneği'nin çalışma gurubuna katıldı. Daha sonra derneğin yönetimine de seçilen Destan, son üç yıldır ise Kalkan Derneği'nin Başkanlık görevini yürütüyor. Başkan seçildiği aynı yıl da 'İstikbal' İlköğretim okulundan aldığı davetle Matematik öğretmeni görevine de başladı. 19 Nisan 2017 tarihinde alınan kararla da Cengiz Destan İstikbal İlkokulunun Müdür Yardımcılığı görevine atandı.