Türkiye Cumhuriyetinin, Makedonya’yla var olan diploma denklik anlaşmasının feshedilmesinin altından uluslararası anlaşmalar olduğu ortaya çıktı.
Edindiğimiz resmi olmaya bilgilere göre, Makedonya ve Türkiye’nin benzer bir uluslararası anlaşmaya imza atması ve bu yüzden iki ülke arasındaki anlaşmaya gerek kalmamasından dolayı böyle bir karar alındı.
İlgili kurumlardan henüz resmi bir yazı gelmedi.
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