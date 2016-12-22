Makedonya'da Türkçe eğitime katkı sağlayan emektar öğretmenlerden biri daha emekliye ayrıldı. Daha önce bir çok görevde bulunan sonra yaklaşık 15 yıldır ise öğretmenlik görevini üstlenen Sebaydin Baki, 2003 yılından bu güne kadar Üsküp "Petar Zdravkovski - Penko" ilkokulunda bilgisayar dersi verdi.

Sebaydin Baki, Üsküp Pedagoji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden mezun olur olmaz "11 Ekim" Otobüs Üretim fabrikasında işe başladı. Burada sanayi tasarımcısı olarak görevini sürdüren Baki, aynı dönemde bilgisayar tekniği alanında bir çok yerli ve uluslararası kursa katıldı. Daha sonra ise 2003 yılından bu yana öğretmenlik görevini yerine getirdi.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Sebaydin Baki, kendisinin kutsal meslek olarak nitelendirilen öğretmenlik mesleğinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.



Baki açıklamasında, "Son yıllarda hızla gelişerek hayatın bir parçası haline gelmiş bilgisayar alanında öğrencilere bir nebze olsun bilgi kazandırdıysam ne mutlu bana. Bu dönemde öğrenci yetiştirmek gerçekten küçümsenemeyecek bir görev. Bu kutsal mesleğin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Baki Engellilere Eğitim Verdi

Başarılı öğretmen Sebaydin Baki bu görevi süresinde engellilere de bilgisayar eğitimi verdi. Makedonya'nın bir kaç engelliler derneğinin organizasyonunda başlatılan engellilere yönelik bilgisayar kurslarında da görev yapan Baki, görevini başarıyla tamamladı. Bu başarısı da kurslara destek veren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından sertifikayla ödüllendirildi.

Bu konu üzerine açıklama yapan "Petar Zdravkovski - Penko" ilkokulu bilgisayar öğretmeni Sebaydin Baki, "Makedonya Cumhuriyeti'nde hızla gelişen ve gençlerin ayrılmaz bir parçası haline gelen bilgisayar çalışmaları engelli çocukların da eğitilmesi açısından olumlu ve yararlı olacağını düşündüm ve bu görevi kabul ettim. Engelliler aldıkları eğitimde bulmacalar, boyamalar, kurallı oyunlar, zihinsel ve acil karar verme teknikleri, sesleri ayırt etme gücü, şekiller ile diğer teknik yöntemler kullanılarak bir çok kazanıma sahip oldular." şeklinde konuştu.

Genç Öğretmenlere Mesaj

Sebaydin Baki, genç öğretmenlere de tavsiyelerde bulundu. Genç öğretmenlere kutsal bir görevi üstlendiklerini hatırlatan Baki, "Öğrenciler bir toplumun geleceğidir. Öğretmenler ise öğrencileri yetiştirerek aslında bir toplumun geleceğini inşa ederler. Genç meslektaşlarım bunun farkında olması gerekiyor." dedi.

Sebaydin Baki, "Petar Zdravkovski Penko" İlköğretim Okulunda Türk sınıflara yanı sıra Makedon ve Arnavutça eğitim gören sınıflara da bilgisayar dersi verdi. Baki, aynı zamanda geçen yıl Türkçe - Makedonca Sözlük de yayınladı.



Öğrencilerinden Sebaydin Baki'ye Veda Mektubu

Sebaydin baki "Petar Zdravkovski - Penko" İlkokulunda öğrenciler tarafından sevilen bir öğretmendi. Türkçe eğitim gören 8-7 sınıf öğrencilerinin yazdığı veda mektubu Baki'yi bir hayli duygulandırmıştı. İşte mektubun tamamı:

"Sevgili öğretmenim,

Hata yapsak da bizi affeden, kinlenmeyen, zaman zaman çok öfkelendirdiğimizde dayanamayan bağıran asla vurmayan, tehdit etmeyen, aşağılamayan, bu nedenle de büyüklüğünü hep koruyan, büyüdüğümüzde anılarımızdan bu çok güzel özellikleriyle yer tutan biricik öğretmenim.

Zor olduğunu bile bile kendi isteğinizle bu mesleğe girmeye karar vermiş olmanızı seviyoruz. Uzun mesai saatleri, olmayan hafta sonu tatilleri, sınıf yönetimi, veli yönetimi, her geçen gün daha da tuhaflaşan eğitim politikaları ve bir türlü yükselmeyen maaşlar ile ilgili korkunç hikayeler duyduğunuza eminiz. Ama siz yine de bu mesleği seçtiniz.

Buradasınız çünkü öğretmek çocuklar ve gelecek sizin için çok şey ifade ediyor.

Belki bir daha hiç duyamayacağız o sevgi yüklü sesinizi. Biliyoruz binlerce çocuk yetiştirdiniz, hepsinde de ayrı ayrı emeğiniz var. Hakkınız ödenmez.

Fikirlerl her zaman değişebilir ama okunan eğitim daima sabit kalacaktır. Ancak sizin için olan fikirlerimiz asla değişmeyecek, bilginizi unutmayacağız.

Öğretmenim! Eğer hata yapıp da kırdıysak kalbinizi, üzdüysek sizi lütfen affedin bizi.

Bugün bizi bırakıp gidiyorsunuz. keşke elimizden gelen bir şey olsa.

Bize öğrettikleriniz için size sonsuz teşekkür ederiz. Size söz veriyoruz. Yüzünüzü asla kara çıkarmayacağız."