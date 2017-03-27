Çukurova Uluslararası Öğrenci Sınavı 30 Nisan tarihinde yapılacak. 20'nin üzerinde şehirde eş zamanlı olarak yapılacak sınav Makedonya'da ise Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleşecek.
Çukurova Uluslararası Öğrenci Sınavı'na katılmak isteyenler başvurularını 31 Mart tarihine kadar yapmalıdır.
Sınav hakkında daha geniş bilgiye http://iso.cu.edu.tr/tur/news.html adresinden ulaşabilirsiniz.
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