



Doğu Makedonya bölgesindeki Pehçevo Belediyesi sınırlarında bulunan ve Türklerin de yaşadığı Crnik köyünde Türkçe eğitim için mücadele başlatıldı. Crnik'te veliler, gençler ve vatandaşlardan oluşan bir grup Türkçe dersinin köy okuluna geri getirilmesi için imza toplamaya başladı. İmza topladıktan sonra talep Eğitim ve Bilim bakanlığına sunulacak.

Türkçe eğitim konusunda başlattıkları çalışmalar kapsamında Crnikli sakinler Pehçevo Belediye Başkanı İgor Popovski ile de görüştü.

Türkçe eğitimin başlamasını isteyenlerden biri olan Emrah Grutkov gazetemize yaptığı açıklamad, "Türkçe eğitim için imza toplamaya başladık. Hangi milliyete veya dine mensup oldukları fark etmeksizin evden eve dolaştık. Türkçe için gösterdiğimiz bu girişim nedeniyle bizler güler yüz ve sevinçler karşılandık. Makedon ve Roman ailelerin kapılarını da çaldık ve hepsi imzasını attı. Ayrıca Pehçevo Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinden görüşme talep ettik, kendilerini talebimizi kabul ederek Crnik köyünü ziyaret ettiler." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Popovski'den Destek

Pehçevo Belediye Başkanı ile görüştüklerini söyleyen Grutkov, kendisinden bu konuda destek aldıklarını da dile getirdi.

Grutkov bu görüşmeye ilişkin, "Pehçevo Belediye Başkanı İgor Popovski, Türkçe seçmeli dersin kaldırılması, ülke genelinde tüm okullardan seçmeli derslerin kaldırılmasından kaynaklandığını belirtti. Crnik köyünde birinciden beşinci sınıfa kadar Türkçe eğitimin başlatılması mı yoksa sadece Türkçe dersinin mi ders programına dahil edilmesinin daha iyi olacağı konusunda ortak çözüm bulma yolunda Belediye Başkanı Popovski destek vereceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

'Yetişkinler İçin de Türkçe Kurs İstiyoruz'

Açıklamasının sonunda ise Grutkov, "Bu sorunu daha önce de kamuoyuyla paylaşmamıza rağmen, Türk yetkililerden bu konuda ilgi göstermemesi bizi endişelendiriyor. Önümüzdeki dönemde hedefimizden vazgeçmeyip çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Aynı öyle okullar dışında Türkçe öğrenmek isteyen daha yetişkinler için de Türkçe kurs organize etmek için destek arıyoruz. Bu konuda verilecek her türlü maddi ve manevi destek bizi mutlu edecektir." dedi.

Crnik köyünde bir kaç yıl öncesine kadar Türkçe seçmeli ders olarak öğrencilere sunuluyordu. Fakat seçmeli ders uygulaması kaldırıldıktan sonra Crnikli öğrenciler Türkçe ders görme fırsatını kaybetti. Bu köyde Türkçenin yeniden canlandırılması için başlatılan mücadele sürüyor.