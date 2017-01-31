



Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, eğitimde çok kültürlülük, etnikler arası entegrasyon ve hoşgörü ile ilgili yapılacak etkinlikleri destekliyor.

İlkokullarda 60, liselerde ise 20 programı desteklemeyi öngören ilan geçen yıl Kasım ayında açılmıştı. Eğitim ve Bilim Bakanlığı, eğitimde çok kültürlülük, etnikler arası entegrasyon ve hoşgörü ile ilgili ilkokullarda 49, liselerde ise 14 programı desteklemeyi kabul etti. Destek alan okulların listesi Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında gün içerisinde yayınlanacak.

Bakan Lutfiu, bu etkinliklerin ders dışı veya ders programı dahilinde gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Yapılan açıklamada "Desteklenen bu programlardan oluşturulacak karışık gruplarda öğrenciler arasında etnik köken, cinsiyet ve yaş farklılıkları arasında etkileşimin saplanması beklenmektedir." ifade ediliyor.