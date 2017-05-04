



Kalkandelen'in Türkçe eğitim veren en eski okulu olan 'İstikbal' İlköğretim Okulunda geçtiğimiz günlerde Cengiz Destan okulun Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Gazetemize yaptığı açıklamada Destan, "26 yaşında olmama rağmen, belki bazıları tarafından zorlu bir yük olarak gözükmekte fakat 10 yıla aşkın dernekçilikle, Kalkandelen'le, eğitim sorunlarıyla ilgilenerek tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Ayrıca eğitimci bir aileden gelmem ve Kalkandelen Türklerini yakından tanımam bu görevin beni zorlamayacak gibi görüyorum. Zaten şu anda ders veren öğretmenlerin çoğu benim öğretmenlerim. İlişkimiz çok iyi. Yeni gelen öğretmenler de tanıdığım kişiler" ifadelerini kullandı.

Cengiz Destan Kimdir?

Cengiz Destan, 1991 yılında Kalkandelen'de doğdu. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar "Migeni" İlkokulunda, sekizinci sınıfa kadar ise "İstikbal" ilkokulunda eğitim gördü. Ardından "Nikola Şteyn" Tıp Meslek lisesinden mezun olan Destan, Güneydoğu Avrupa Üniversitesi İşletme Enformatiği bölümüne kayıt yaptı ve bu bölümden mezun oldu. Üniversiteden mezun olur olmaz, Kalkandelen'de faaliyet gösteren Kalkan Derneği'nin çalışma gurubuna katıldı. Daha sonra derneğin yönetimine de seçilen Destan, son üç yıldır ise Kalkan Derneği'nin Başkanlık görevini yürütüyor. Başkan seçildiği aynı yıl da 'İstikbal' İlköğretim okulundan aldığı davetle Matematik öğretmeni görevine de başladı. 19 Nisan 2017 tarihinde alınan kararla da Cengiz Destan İstikbal İlkokulunun Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Müdür yardımcısı olması vesilesiyle Cengiz Destan ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi gazetemizin bir sonraki yani 661. sayısında yayınlanacaktır.