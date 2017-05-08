

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara bugün merkezi Gostivar'da bulunan ve Türkçe eğitim veren Uluslararası Vizyon Üniversitesi'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi Kara ziyareti sırasında Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, Rektör Yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenci konseyi üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede ayrıca Eğitim Müşaviri Tamer Sevim ve RUBAFED Başkanı Ayhan Bölükbaşı da yer aldı.

Türkiye Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, yönetimden Uluslararası Vizyon Üniversitesi çalışmaları ve öğrencileri hakkında bilgi aldı.



Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde üniversitemizin fiziki ve teknik altyapısını oluşturan laboratuar ve dershaneler tanıtılarak, kaliteli eğitimin pekişmesi ve devamlılığını sağlaması yönünde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler büyükelçilik heyetine bilgilendirme yapıldı.Heyete ayrıca, Rumeli Balkan Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Bölükbaşı da iştirak ederek, Türkiye’de göç eden Balkan kökenli vatandaşlar için üniversitemizin önemini ve beyan ettiler.Türkiye Cumhuriyetinin Üsküp Büyükelçisi sn. Tülin Erkal KARA, ziyaret çerçevesinde memnuniyetlerini ifade ederek, geleceğe yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir teatisinin önemini vurguladılar. Türkiye Cumhuriyetinin Üsküp Büyükelçisi sn. Tülin Erkal KARA hanımefendiye ziyaret anısına plaket takdim edilerek, öğrenci konseyi temsilcilerimiz ile de bir görüşme gerçekleştirerek, iyi niyet temennileri ile öğrenci konsey üyelerini selamladılar" ifadelerine yer verildi.



