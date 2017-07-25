Geçtiğimiz hafta ilgili kurumlara bilgi vermeden dini içerikli eğitim verdiği gerekçesiyle büyük tepki toplayan “Bleta” yuvası, dünden itibaren müfettişler tarafından denetlendi.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bakanlığa kayıtlı olmayan bu kurumun yasadışı faaliyetlerine ilişkin kendilerine gelen ihbar üzerine müfettişleri gönderdiklerini açıkladı.

Denetleme sırasında ne öğrenciler ne de öğretmenlerin binada bulunmadığı, ancak binanın düzenlenmesi ve görüntüsü ile bahçesinin burada eğitim verildiği izlenimi bıraktığı belirtildi.

Denetleme raporunun geçtiğimiz hafta bazı eğitim kurumlarını incelemeye alan İçişleri Bakanlığına gönderileceği kaydedilirken, söz konusu yuvayla ilgili bundan sonraki süreçte önlemler alınacağı vurgulandı.

Geçen hafta sosyal medyada “Blerta” yuvasının kendi hesabında yayınlanan fotoğraflarda okul öncesi çocuklara dini içerikli eğitim verildiği görülmüştü. Devlet kurumlarından izinsiz bir şekilde bu tür faaliyetlerin yapılması büyük tepki toplamıştı.