



Bugün başlayan ve yarına kadar sürecek olan başvuru döneminin daha ilk saatlerinde binlerce öğrenci Üsküp ‘Kiril ve Metodiy’ Üniversitesine akın etti. Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne de başvurular yapılıyor.

Üsküp ‘Kiril ve Metodiy’ üniversitesinin 2017/2018 akademik yılı kayıt ilanına göre bu yıl toplam 10 bin 818 öğrenci kabul edilecek. 5 bin 865 öğrencilik kontenjan yıllık 200 Euro miktarında sıralı eğitim için ayrıldı. 3 bin 793 öğrencilik kontenjan ise 400 Euro miktarında sıralı eğitim için ayrılmıştır.

İlanda açık öğretim için de bin 160 kontenjan ayrıldığı yer almakta. Açık öğretim de yıllık 400 Euro miktarındadır.



Üsküp ‘Kiril ve Metodiy’ Üniversitesinde kayıt için başvurular 17 ve 18 tarihlerinde ikinci tur başvurular ise 4 Eylülde yapılacak. Boş kontenjan kaldığı takdirde bazı fakültelerde üçüncü tur başvuruların 15 Eylülde yapılması öngörülüyor.

Bir öğrencinin ‘Kiril ve Metodiy’ üniversitesine kayıt yapabilmesi için Devlet Matura Sınavını geçmiş olması gerekiyor.