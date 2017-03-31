İlk sayısından itibaren çocukların büyük beğenisini toplayan Bahçe dergisinin 9. sayısı çıktı.

“Balkanlar’da Çocukların Türkçe Sevinci” sloganıyla çıkan dergi, geçtiğimiz sayısıyla Makedonya ve Kosova’nın yanı sıra Batı Trakya ve Bulgaristan’daki Türk çocuklarına da ulaştırıldı.

Yeni sayısında yine birbirinden eğitici yazı, bulmaca, röportaj ve hikayelerin yer aldığı dergi, kısa bir süre içerisinde öğrencilere ulaştırılacak.

Dokuzuncu sayının içeriğinde, Atalar Sözü, Okudukça – Rahmi Ali, Eski Mahallemiz, Dedem Korkut Der Ki – Banu Çiçek, Tekne Orucu, Hacivat-Karagöz (Leylek), Balkan Harmanı, Bilmeceler, Beraberlik Bahçesi, Örf ve Adetler (Geleneksel Türk Okçuluğu), Kardeş Edebiyatlar, Güzel Türkçem, Faaliyetlerimiz, Bizim Mektep (Üsküp “Yaşar Bey Şkupi” ilkokulu), Gönül Sultanları IV – Mimar Sinan, Çocukların Sağlıklı Beslenmesi, Kalp Gözü, Sizden Gelen, Boyama ve Genç Basketbolcumuz Adem Ademoviç’le söyleşi yer alıyor.

