Çıktığı ilk günden bu yana çocukların büyük beğenisini toplayan Bahçe dergisinin yeni sayısı çıktı.
Yeni sayıda yine çocuklara yönelik birbirinden öğretici ve eğlenceli bilgiler yer alıyor.
Makedonya ve Kosova’da dağıtımı gerçekleştirilen dergi, geçtiğimiz sayıdan itibaren Gümülcine, İskeçe, Atina ve Sofya’da da çocuklarla buluştu.
Önümüzdeki dönemde derginin Bulgaristan’ın diğer şehirlerinde ve Romanya’daki Türk çocuklarına ulaştırılması bekleniyor.
Bahçe Dergisinin 8. Sayısı Çıktı
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