Makedonya ziyaretinde bulunan Azerbaycan Milletvekili Ganira Pashayeva ve beraberindeki heyet bugün Üsküp'te Tefeyyüz İlköğretim Okulumu ziyaret etti.
Pashayeva, Tefeyyüz İlkokulu Müdürü Osman Emin'den okul hakkında bilgi aldı.
Tefeyyüz İlköğretim Okuluna ayrıca Türk Dünyası, kültür, sanat ve iletişiminin geliştirilmesinde sumuş olduğu katkılardan dolayı 'Hizmet Ödülü' takdim edildi.
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