



Gostivar merkezli Abdülhakim Hikmet Doğan (ADEKSAM) Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği bu akşam burs dağıtım töreni düzenledi. ADEKSAM'ın esnaf ve hayırseverler aracılığıyla temi ettiği burslar toplam 115 öğrenciye dağıtıldı.

ADEKSAM Başkanı Tahsin İbrahim törende yaptığı konuşmada halka hizmetin hakka hizmet olduğunu hatırlatarak, ileride parlak eğitim görmeleri için destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. İbrahim ayrıca tüm esnaf ve hayırseverlere verdikleri destek dolayı şükranlarını sundu.



ADEKSAM'ın burs dağıtım törenine Türkiye Cumhuriyeti Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç da katıldı. F.S.





