Merkez Jupa’ya bağlı Kocacık köyü “Necati Zekeriya” ilkokulu müdürü Mr. Abdül Recep, spor alanında yaptığı çalışmaları neticesinde “Öğrenci Serbest Etkinliklerinde Sporun Pedagojik ve Eğitici Yönleri” adlı kitabını yayınladı.

Daha önce bu gibi çalışmanın yapılmadığını belirten Mr. Abdül Recep, ilkokul ve liselerde seçmeli ders olan spor eğitiminde eksikliklerin giderilmesi konusunda bu araştırmayı yaptığını ifade etti.

Merkez Jupa ve Debre bölgesindeki birkaç ilkokulda yaptığı araştırmalarını bir kitap haline getirdiğini belirten Recep, kitabın Makedonya’daki belirli okullara dağıtılmaya başlayacağını belirtti.

Abdül Recep, “Bu kitabın devamının gelmesini temenni ediyorum. İlkokul öğrencilerinin yararına olan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Var olan bazı boşlukların doldurulma amaçlı çalışmaların devamını da getirmeyi düşünüyorum. Özellikle, spor metodolojisinde girişimimiz olacak çünkü spor metodolojisi, Makedonya’da çok az çalışılmış bir bölümdür. Bunu gelecekte daha kapsamlı, daha geniş bir araştırmayla yapmaya çalışacağız” dedi.