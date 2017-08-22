Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un himayesinde, dün sekizincisi düzenlenen Liderler Okulunun açılışı yapıldı.

Açılışta gençlere seslenen Cumhurbaşkanı İvanov, “Amacımız hali hazırda başarı elde etmiş olan sizleri daha da başarılı yapmak çünkü her toplumda liderlere ihtiyaç var. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Burada, yönetmenin inceliklerini ve çözüm bulmayı öğretiyoruz” ifadelerini kullandı.



Katılımcılara TAV Havalimanları Genel Müdürü Dr. Sani Şener ve Bulgaristan eski Bilimler Akademisi Başkanı Dr. Stefan Vodeniçarov, EVN Makedonya Genel Müdürü Stefan Peter, Büyükelçi Dr. Georg von Habsburg, Tshingua Üniversitesi bünyesindeki Schwarzman Koleji Dekanı David Pan ve Üsküp Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Zoran İlievski de hitap etti.

40 başarılı gencin katıldığı liderler okulunda Makedonya, Avrupa Birliği, ABD ve Çin’den 22 başarılı siyasetçi ve işadamı ders verecek.