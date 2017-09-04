



2017/2018 eğitim yılında Makedonya genelinde ilkokullarda birinci sınıfa toplam 20 bin 437 öğrenci kayıt yaptırdı. Türkçe eğitim veren ilkokullarda ise toplam 738 Türk öğrenci birinci sınıfa kaydoldu.

Liselere bu eğitim yılında kayıt yapan 16 bin 364 öğrencinin 144’ü ise Türk.

Bugün Üsküp’ün Tefeyyüz İlköğretim Okulu’nda okulun ilk gün heyecanı yaşandı. Öğrenciler üç aylık yaz tatilinin ardından okul sıralarına koştu.

Tefeyyüz İlköğretim Okulu Müdürü ise öğrencilere yayınladığı mesajda, “2017–2018 Öğretim yılına başlamanın ,coşku ve heyecanı içinde hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Okulumuza, evinize hoş geldiniz. Sizler okula bilgilenmek, aklınızı zenginleştirmek, paylaşmayı, saygıyı, arkadaşlık duygularınızı pekiştirmek ve çağdaş bir insan olmak için geliyorsunuz. Öğretmenlerinizin rehberliğinde okulumuzda çok iyi vakit geçireceksiniz. Topluma yararlı bir birey olmak istiyorsanız, okulumuza sahip çıkınız. Öğretmenlerinizden, en iyi biçimde faydalanınız. Okuldaki ve sınıftaki arkadaşlarınıza saygı ve sevgi duyguları beslemeyi hiçbir zaman unutmayınız. Güzel günlere ve aydınlık geleceğe kavuşma dileğiyle, Eğitim-öğretim yılınız hayırlı ve uğurlu olsun” ifadeleri yer aldı.

Eğitim ve Bilim Bakanı Renata Trenevska Deskoska okul yılının başlangıcı ile ilgili yaptığı açıklamada, Tefeyyüz İlköğretim Okulu’nda yeni işyerlerinin açılacağını da duyurdu.