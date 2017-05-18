



Üsküp Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün kuruluşunun 40'cı yıldönümü vesilesiyle sempozyum düzenleniyor. 18 ve 19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası '40 Yıl Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü' adlı sempozyum Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesi Filoloji Fakültesinde bugün açılışı yapıldı.

Sempozyumu açılışına TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz, Filoloji Fakültesi Dekanı Aneta Duçeska, Türkoloji Bölüm Başkanı Oktay Ahmed, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Fadıl Hoca, MANU Temsilcisi Numan Aruç, MATÜSTEB Hüsrev Emin, Türkoloji öğretim üyeleri öğrenciler ve Makedonya'dan, Türkiye'den, Sırbistan'dan, Kosova'dan ve Almanya'dan akademisyenler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Filoloji Fakültesi Dekanı Duçeska, "Sempozyum programın içeriğine baktığımda Türk tarihi ve kültürü ile ilgili çok kapsamlı bir program olduğunu gördüm. Umarım bu tür programlar daha geniş çapta da düzenlenir" ifadelerini kullandı.

'Türkoloji'nin Asıl Amacı Yerli Türklere Türkçe Eğitim Sağlamaktı'

Oktay Ahmed, yaptığı konuşmada "İlk öğrencilerini akademik 1976-77 yılında alarak çalışmaya başladığında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün asıl amacı yerli Türklere Türkçe eğitim sağlamaktı. Ancak meşhur Türk şairi Fuzuli'nin Bilimsiz şiir temelsiz duvara benzer sözüne dayanarak o şiirin o dilin matematiğini, mantığını bilimsel yöntemlerle incelemek ve öğretmek bölümün temel hedefi olmuştur" dedi.



Konuşmasının devamında Türkoloji'nin ilk yıllarından da söz eden Ahmed, "Kiril ve Metodiy Üniversitesi Filoloji Fakültesi dahilinde akademik 1976-77 yılında dıştan Şükrü Ramo ve Fahri Kaya'nın siyasi desteği ile içten Prof. Dr. Olivera Yaşar Nasteva'nın girişim ve katkılarıyla Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kurulmuştur. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün kurucu heyeti üç kişiden oluşmaktadır: Olivera Yaşar Nasteva, Metodiya Sokolovski ve Arif Ago. Arif Ago'nun çocuk edebiyatı ve metodik, Hamdi Hasan'ın Türk Edebiyatı, Sebahat Mahmut'un Türk Dili ve Vanço Boşkov'un Osmanlı Türkçesi derslerine girmesiyle bu bölüm ilk akademik adımlarını atmaya başlamıştır. İlk nesil yerli hocalardan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde görev almış isimler şunlardır: Prof. Dr. Olivera Yaşar Nasteva, Dr. Vanço Boşkov, Prof. Dr. Arif Ago, Prof. Dr. Hamdi Hasan ve Prof. Dr. Mücahit Asimov. Başlangıçta kadro sıkıntısı çok belirgindi. Bunu gidermek için o dönemde Yugoslavya'nın değişik üniversitelerinden misafir hocalar davet edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Türkoloji Emektarlarına Plaket Takdim Edildi

Programın ilerleyen dakikalarında ise Üsküp Türkoloji bölümünün kurulmasında, kurumsallaşmasında ve gelişmesinde sundukları katkılardan dolayı emekli hocalara plaket takdim edildi. Plaket alan emektar Türkoloji hocaları arasında Prof. Dr. Arif Ago yer aldı. Prof. Dr. Hamdi Hasan da plakete layık görüldü.

İki gün sürecek olan sempozyumda Türk Dili ve Edebiyatına ait değerli bilimsel makaleler sunulacak.

'İzlerimiz 40 Yıldı Bu Üniversitede Araştırılıyor'

Türk Dil Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, "Burada bizim izlerimiz var. Yüzyıllarca burada kaldık ve hala Türkler burada. Dolayısıyla bu izler bir bakıma ilmi şekilde bu üniversitede 40 yıldan beri araştırılıyor. Türk Dili ve edebiyatı hem araştırılıyor hem de buradaki Makedonlara, Arnavutlara ve Türklere öğretiliyor" şeklinde konuştu.

Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sena Arif ise yaptığı açıklamada, Türkoloji kürsümüz 40 yıldır çok önemli ve çok güzel başarılara imza attığını ifade ederken talebelerden de son derece memnun olduklarını söyledi.