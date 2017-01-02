2017 Türkiye Bursları

lisansüstü

başvuruları başlıyor. Başvurular

16 Ocak 2017 – 17 Şubat 2017

tarihleri arasında alınacak.



Başvurular, yalnızca yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye’de eğitim almak isteyen tüm dünyadan adaylara yöneliktir.

Lisans düzeyindeki adaylar için başvurular daha sonraki bir tarihte açılacaktır.

Başvurular yalnızca www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden yapılacak olup adaylar, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri başvuru sistemine girip/yükleyip başvuru yapacaklardır. Türkiye Bursları başvurularıyla ilgili yetkilendirilmiş hiçbir kurum veya kişi bulunmamakta, adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Adayların, başvuru sistemindeki talimat ve uyarıları dikkatlice okumaları önemle tavsiye edilmektedir.

Başvuru sisteminde tercih edilebilecek üniversite ve bölüm şartlarının (GRE, GMAT, TOEFL, DELF, YDS, ALES vb.) sağlanması zorunlu olup istenilen belgelere sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yüksek lisansa başvuracak adaylar 01.01.1987, doktoraya başvuracak adayların ise 01.01.1982 veya sonrası doğumlu olmalıdırlar.

Türkiye Bursları’na başvuracak adaylar, başvurulan burs düzeyine göre bir alt düzeydeki programdan (örneğin doktora düzeyi için yüksek lisans programından; yüksek lisans düzeyi için lisans programından) mezun ya da içinde bulunulan akademik yılın sonunda mezun olabilecek durumda olmalıdırlar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye Bursları’na başvuramazlar.

Adayların, başvuracakları düzeyde Türkiye’de bir programda halen eğitim görmemeleri gerekmektedir.

Adaylardan, başvurdukları burs düzeyi ve programlara göre istenen düzeyde akademik başarıya sahip olmaları beklenmektedir (Burs programlarına göre akademik başarı düzeyleri www.turkiyeburslari.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.)

Başvuruların değerlendirilmesinde, adayların başvuru kriterlerine uygunlukları ve akademik ve sosyal başarıları gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların tercih edebilecekleri üniversite ve bölümler, başvuru sisteminde eğitim altyapılarına göre otomatik olarak karşılarına gelecek olup başvuru sisteminde bulunmayan üniversite ve bölümler dışında bir üniversite ve bölüm tercihi yapılamayacaktır.

Türkiye Bursları ve başvurular hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için www.turkiyeburslari.gov.tr internet adresimizi ziyaret edebilir, 0 850 455 0 982 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya info@turkiyeburslari.org e-posta adresine ileti gönderebilirsiniz.

Tüm adaylara başarılar dileriz.