Makedonya genelinde toplam 20 bin birinci sınıf öğrencisi bugün ilk kez okul sıralarına oturacak. Normalde geleneksel olarak 1 Eylül’de başlayan eğitim yılı bu yıl 1 Eylül tarihinin Cuma gününe denk gelmesiyle Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından 4 Eylül yani bugüne ertelendi.

Makedonya’da bu yıl birincisi sınıfa kaydolan öğrenci sayısı 20 bin 437, liselere kaydolan öğrenci sayısı is2 17 bin 131.

Makedonya’da Türkçe eğitim veren ilkokullarda da bugün öğrenciler okul sıralarına dönüyor. Öğrenci sayısı ile ilgili bazı okullardan elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde Üsküp Tefeyyüz İlköğretim okuluna bugüne kadar toplam 117 Türk öğrenci kaydını yaptı. ‘Yaşar Bey’ İlkokuluna kayıt yapan öğrenci sayısı ise 6.

Kallkandelen İstikbal İlköğretim okulunda birinci sınıfa kayıt yapan öğrenci sayısı 23, Migeni İlkokulunda ise 5. Struga’daki ‘Miladinov Kardeşler’ İlkokuluna toplam 7 öğrenci kaydını yaptırdı.

Türk Beledilerinden biri olan Merkez Jupa’daki ‘Mustafa Kemal Atatürk’ ilkokuluna bu eğitim yılında toplam 20 Türk öğrenci kayıt yaptı.

Diğer bölgelerde ise durum şöyle: Kanatlar ‘Kiril ve Metodiy’ İlkokuluna 30, Resne ‘Mite Bogoeski’ İlkokuluna 10, Çalıklı ‘Namık Kemal’ ilkokuluna 6, Kırçova ‘Sande Şteryoski’ İlkokuluna 24, Plasnica ‘Mustafa Kemal Atatürk’ İlkokuluna 29, Lisiçani ‘Yunus Emre’ İlkokuluna 20 Türk öğrenci birinci sınıfa kayıt yaptı.

İştip bölgesindeki Türk köylerinde durum şöyle: Radanya ve Pırnalı köy okullarına 5’er, Kutsa köy okuluna 4 ve Ocalı köy okuluna 3 Türk öğrenci birinci sınıfa kaydoldu.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı öğrenci sayısı konusundaki resmi rakamların Eylül ayının ortalarında netleşeceğini duyurdu.

Ohri ‘Kardeşlik Birlik’ İlköğretim okulunda birinci sınıfa toplam 19 Türk öğrenci kaydını yaptırdı.