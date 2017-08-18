



Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Carovska 1 Eylül tarihi itibariyle Makedonya’daki anaokulların iki dönem çalışacaklarını açıkladı.

Makedonya Hükümetinin aldığı kararla 1 Eylül itibariyle anaokullarında birinci dönem 7.00 ila 14.30 saatleri arasında, ikinci dönem ise 14.00 ila 21.30 saatleri arasında çalışacak. Ayrıca her ayın ilk Cumartesi günleri de 8.00 ila 16.00 saatleri arasında çalışılacak.

Bakan Carovska, iki dönemin doldurulması için anaokullarına yeni personel istihdam edileceğini de duyurdu.

Carovska bu konu üzerine yaptığı açıklamada, “Anaokullarındaki iki dönem uygulamasının amacı, çocukların ve velilerin kamu kurumlarından daha fazla ilgi görmesini sağlamaktır” ifadeleri kullandı. Bakan Carovkska bu uygulamayla birlikte anaokullarına yatırımların yapılacağını, özellikle de kırsal bölgelerdeki anaokullarına öncelik tanınacağını vurguladı.