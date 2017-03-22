Yunanistan’ın Dimetoka şehrinde bulunan ve restorasyon çalışmaları uzun bir süredir devam eden Beyazıt Camiinde (Sultan Çelebi) dün gece yangın çıktı.

Saat 03.00 sıralarında başlayan yangının nedenleri araştırılırken, elektrik kaynağından çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangının iç kısmının büyük bölümü ahşap olan camide hemen büyüdüğü tahmin ediliyor.

Yunanistan Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Maria Vlazaki’nin yerine incelemelerde bulunmak üzere Dimetoka’ya gittiği kaydedilirken, caminin yangın yüzündne büyük zarar gördüğü belirtiliyor.



İnşaatına Sultan I. Beyazıt döneminde başlanan cami Sultan I. Mehmet döneminde 1420 yılında ibadete açıldı. Caminin 1970 yılındaki doğal afette minaresinin bir bölümü yıkılırken, Yunanistan iki yıl önce caminin restorasyon çalışmalarını başlattı.