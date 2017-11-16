Selin vurduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da 15 kişi hayatını kaybetti. Felaket nedeniyle 3 ilçede olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki sel nedeniyle en az 15 kişinin hayatını kaybetti,13 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Operasyon Merkezinden (EKEPY) alınan bilgiye göre, başkentin batısındaki Elefsina Körfezi bölgesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve taşkınlarda dördü kadın en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Başkente yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçelerini etkileyen selin ardından biri ağır olmak üzere yaralanan 13 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı.



Bu arada yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün su baskınına uğrayan bodrum katlarda veya sel sularıyla sürüklenerek kilometrelerce uzakta bulundu. Yunan Sahil Güvenliği ekipleri, ölenlerden ikisinin cesedine Elefsina sahiline ulaştı.

OHAL İlan Edildi

Yüzlerce kişinin ev ve araçlarında mahsur kalmasına sebep olan taşkınlar, büyük maddi hasara neden oldu. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi, bölgedeki birçok yol trafiğe kapandı. Selin yaşandığı Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçelerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas ve İçişleri Bakanı Panos Skourletis incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da ilgili bakan ve yetkililerle acil durum toplantısı düzenledi.



Yüzlerce kişinin su baskınları ve hasar nedeniyle evlere giremeyeceği, bu kişiler için bölgedeki askeri tatil kampları ile bazı otellerin kapılarını açacağı duyuruldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle zorlaşan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, kayıp kişiler nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bölgede yağışın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.



Birlik Gazetesi