Yunanistan'ın Kardiça kenti yakınlarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Rasathanesinin yaptığı açıklamaya göre, saat 19.20'de, merkez üssü Kardiça'nın batısına 16 kilometre uzaklıkta olan 4,9 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi.
Yunan medyasında yer alan haberlerde ise depremin Kardiça bölgesinde geniş bir alanda hissedildiği belirtildi.
Yunanistan'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem
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