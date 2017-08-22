



Türkiye ile güvenlik işbirliği içerisinde olan dost ve kardeş ülkelerin emniyet teşkilatları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle polis eğitim kurumları arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması amacıyla 2007 yılından bu yana “Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi” yürütülüyor.

Bu kapsamda iki ülke teşkilatlarının sahip oldukları tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve terminolojilerde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi eğitimler veriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından Fikri Mülkiyet Suçları ve Mücadele konulu eğitimi başarıyla tamamlayan 16 Kosova Emniyet Teşkilatı personeline sertifikaları Kosova Polisi Zorunlu Eğitimler Müdürü ve Kosova Kamu Güvenlik Akademisi yetkililerinin bulunduğu törenle takdim edildi.



Kosova Polisi Zorunlu Eğitimler Müdürü Yarbay Driton Zabergja yaptığı konuşmasında, bu eğitimin gerçekleşmesinde katkısı geçen herkese teşekkür ederek, Türk devleti ve Türk polisinin her zaman kendilerinin yanında olduklarını ve bu işbirliğin gelecekte de süreceğine inandığını vurguladı. Zabergja, konuşmasını “İhtiyacımız olan konularda hem geçmişte hem gelecekte ilk başvuracağımız en önemli ve önde gelen ülkelerden biri Türkiye’dir” sözleriyle tamamladı.

Program süresince, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TİKA yetkililerinden oluşan heyet Kosova’da ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Kosova Polisi ve Kosova Kamu Güvenliği Akademisi’nden üst düzey birçok yetkili ile fikir alışverişinde bulunuldu. Bu yıl içerisinde düzenlenecek eğitim programları ile önümüzdeki yıl işbirliği yapılabilecek alanların değerlendirildiği görüşmelerde TİKA’nın destek olması beklenen projeler dile getirildi.



TİKA ile T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde, son 9 yılda Arnavutluk'tan Kırgızistan'a, Moğolistan'dan Filistin'e yaklaşık 30 ülkenin güvenlik güçlerine yönelik terörle mücadele, radikalleşme süreci ve önleme yöntemleri, polis liderliği, toplumsal olaylarda müzakere, zirve güvenliği ile uyuşturucu arama teknikleri konularında eğitim programları düzenlendi.