



Türkiye Büyük Millet Meclisinin, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”, 11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.



Söz konusu anlaşmalardan Arnavutluk’u kapsayanı 13 Mayıs 2015’te Tiran’da, diğeri ise 31 Mayıs 2011’de Priştine’de imzalanmıştı.

