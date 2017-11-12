



Türkiye ile güvenlik işbirliği içerisinde olan dost ülkelerin emniyet teşkilatları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle polis eğitim kurumları arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması amacıyla 2007 yılından bu yana “Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi” yürütülüyor. Bu kapsamda iki ülke teşkilatlarının sahip oldukları tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve terminolojilerde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi eğitimler veriliyor. Proje kapsamında; 2017 yılı eğitim programına dâhil edilen Sırbistan Cumhuriyeti Emniyet Teşkilatı personeline yönelik Türkiye’de “Temel Atış Eğitimi Kursu” ile “Uçak Rehine Kurtarma Operasyon Kursu” düzenlendi. Anılan eğitim programlarına 19 Sırbistan polisinin katılımı sağlandı.

Polis Temel Atış Eğitimi Kursu’nda katılımcı polislere Tabanca ve Makinalı Tabanca ile çeşitli atış teknikleri ve atış eğitimleri ile genel emniyet kuralları hakkında temel bilgiler ve uygulamalı atış eğitimleri düzenlendi. Ayrıca, Uçak Operasyon Kursu ile uçak içerisinde harekât tarzları ve tahliye operasyonu hakkında genel ve uygulamalı eğitimler verildi. Her iki eğitim sonunda Sırbistanlı kursiyerler ülkemizde bulundukları süre zarfında hem eğitimlerde hem de eğitim dışında beklentilerinin çok üstünde bir eğitim ve ilgi ile karşılaştıklarını söylediler. Kursiyerler, Avrupa’da da eğitimler aldıklarını, ancak bu tarz eğitim içeriği ve ilgi görmediklerini, verilen eğitimlerin kendileri için çok yararlı olduğunu ifade ettiler.



Kazandıkları bilgileri ülkelerinde arkadaşları ile paylaşacaklarını dile getiren kursiyerler, bu tarz eğitimlerin iki ülke arasındaki ilişiklerin daha üst seviyelere çıkacağına inandıklarını dile getirerek Türkiye’nin çok güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha gördüklerini söylediler. Kursiyerler, Balkanlarda büyük projelere imza atan TİKA’ya bu organizasyonu gerçekleştirdiği için minnettarlıklarını ve sonsuz teşekkürlerini ilettiler. TİKA sayesinde Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin en üst seviyelerde yer alacağını ve bu yönde çalışmaların yapılmasının da ayrıca önemi dile getirildi.