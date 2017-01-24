Kazakistan’ın başkenti Astana'da devam eden Suriye konulu toplantıya katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çatışmaların durdurulması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran arasında mutabakat sağlandı.
Mutabakat, üç ülkenin ortak bir mekanizma kurarak, sahadaki ateşkes ortamını izleme ve uygulanmasını sağlamasını öngörüyor.
Üçlü mekanizmanın anlık izlemelerle ulaştığı bilgilerden hızla tespitte bulunarak, saldırıların durdurulması için taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanması bekleniyor.
Uzlaşmanın, taraflar arasında hazırlanan ve bugün yapılması planlanan ortak açıklama çalışmasında kabul edilen maddelerden biri olduğu öğrenildi.
Ancak açıklamaya henüz son halinin verilmediği bilgisine ulaşıldı.
Rejim güçleri saldırılarına devam ediyor
Dün de toplantının başladığı saatlerde rejim güçleri Şam, Dera, Hama, Halep ve Lazkiye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere kara ve hava saldırıları düzenledi.
Kaynak: TRT Haber
Türkiye, Rusya ve İran'dan Ortak Karar
Çift Başlı Kartal İşareti Yapan Askerlere...
New York'ta Trump Karşıtı Gösteriler: 'Hepimiz...
Depremlerden Sonra Bu Kez Çığ Felaketi
İtalya'da 5.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
ABD'den Bosnalı Sırp Cumhurbaşkanına Yaptırım...
Avrupa Parlamentosu Yeni Başkanını Seçti
Thaçi: "Sırbistan Kosova'yı Bölmek İstiyor"
Yorumlar