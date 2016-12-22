



Avrupa Birliği sınır yönetimi ajansı Frontex'ten, geçen Mart ayında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında varılan sığınmacı mutabakatına ilişkin açıklama geldi.

Ölümler rekor düzeyde azaldı

Ajans yetkilileri, mutabakatın ardından Ege Denizi'ndeki ölümlerin yüzde 94 gibi rekor bir oranda azaldığını duyurdu.Verilere göre, Avrupa'ya sığınmacı akınının en yoğun olduğu geçen yıl, Ege Denizi'nde ayda ortalama 67 kişi öldü. Ancak Türkiye ile yapılan anlaşmanın ardından, Mart ayından bu yana, bu sayı ayda 7 kişiye kadar indi.

Yine 2015 yılında, Akdeniz'in doğusundan Birliğe yasa dışı yollardan 85 binden fazla göçmen gitti. Çoğunluğu Türkiye üzerinden olmak üzere Yunanistan veya Kıbrıs Rum yönetimi sahillerine günde yaklaşık 2 bin 500 kişi ulaştı.

Türkiye ile imzalanan anlaşma hayatları kurtardı

Türkiye ile yapılan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ise bu sayı, günde 100 kişinin altına indi.

Öte yandan Ege Denizi'ndeki "olumlu tablonun" Orta Akdeniz için geçerli olmadığı bildirildi. 2016 yılında Orta Akdeniz, göç trafiği tarihindeki en ölümcül yılı geçirdi. Bölgedeki kaçak göçmen ölümlerinde bir yıl öncesine oranla yüzde 32 artış oldu.



Kaynak: TRT Haber